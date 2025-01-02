  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Зарубежные клубы проявляют интерес к экс-хавбеку Динамо - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зарубежные клубы проявляют интерес к экс-хавбеку Динамо - Источник

Премьер-лига

Игрок недавно стал свободным агентом

Зарубежные клубы проявляют интерес к экс-хавбеку Динамо - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Несколько зарубежных клубов проявляют интерес к бывшему хавбеку киевского "Динамо".

Согласно информации от ТаТоТаке, 30-летний полузащитник Александр Андриевский может продолжить свою карьеру в иностранном чемпионате. В сообщении говорится о том, что за украинским футболистом следят клубы из Польши, Турции, а также к игроку есть интерес от одной из команд испанской Сегунды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Недавно Андриевский расторг контракт с "Динамо" по согласию обеих сторон, поэтому сейчас он является свободным агентом. Несмотря на интерес к игроку из-за рубежа, главным претендентом на подписание футболиста является один из клубов УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Не знаю, кто был инициатором объединения Руха и Карпат, но я бы не драматизировал так ситуацию
yellow-arrow
Есть улучшение. В Черноморце рассказали о ситуации с долгами перед игроками
yellow-arrow
Стали известны планы Черноморца на зимнее межсезонье
Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости