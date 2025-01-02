Зарубежные клубы проявляют интерес к экс-хавбеку Динамо - Источник

Несколько зарубежных клубов проявляют интерес к бывшему хавбеку киевского "Динамо".

Согласно информации от ТаТоТаке, 30-летний полузащитник Александр Андриевский может продолжить свою карьеру в иностранном чемпионате. В сообщении говорится о том, что за украинским футболистом следят клубы из Польши, Турции, а также к игроку есть интерес от одной из команд испанской Сегунды.

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Недавно Андриевский расторг контракт с "Динамо" по согласию обеих сторон, поэтому сейчас он является свободным агентом. Несмотря на интерес к игроку из-за рубежа, главным претендентом на подписание футболиста является один из клубов УПЛ.