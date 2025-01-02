Маркевич: Не знаю, кто был инициатором объединения Руха и Карпат, но я бы не драматизировал так ситуацию

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение о объединении со следующего сезона двух львовских клубов - "Карпаты" и "Рух".

– Если честно, я не знаю, кто был инициатором этого объединения. У каждого из клубов были амбициозные планы, в том числе и "Карпаты" собирались создавать клубную академию. И вдруг сенсационная новость об объединении, своеобразный новогодний подарок местным болельщикам футбола, что вскоре Львов потеряет одну элитную команду со своим стилем. С другой стороны, появился уникальный шанс создать в это непростое время во Львове боеспособную команду из своих воспитанников, с которой бы считались не только в Украине.

– Вам прошлым летом пришлось возглавить "Карпаты", и сколько игроков "зелено-белых" можно оставить для создания такой мощной команды?

– 5-6, остальные – пополнение из "Руха" плюс несколько легионеров. Хотя некоторые моменты меня очень беспокоят. Помню, когда я был у руля "Карпат", по моей инициативе пригласили из "Днепра-1" талантливого лидера молодежной сборной Украины Максима Мельниченко, который мог качественно действовать в обороне и в опорной зоне. Уже после моего ухода узнал, что Мельниченко отдали в "Полесье". Не понимаю, как такое могло случиться, ведь он мог стать стержневым игроком в "Карпатах" на много лет. Вот только после таких договорняков, чтобы игроки "Руха" не разбрелись по Украине.

– Когда-то именно вы были инициатором создания в Винниках ФК "Рух", игроки которого за короткое время прошли путь от аматоров до элитного отечественного дивизиона. Наверное, жаль, что этот проект, похоже, закрывается.

– Я бы не драматизировал так ситуацию. Прежде всего, не знаю, что побудило владельца "Руха" Григория Козловского пойти на объединение с "Карпатами". Не исключено, что были на то веские причины. С другой стороны, важно, что "Рух" не исчезнет с всеукраинской футбольной карты. Академия "Руха" продолжает функционировать, Козловский и дальше заботится о развитии инфраструктуры, в том числе на территории возле стадиона имени Богдана Маркевича в Винниках. Это дает основания надеяться, что "Рух" будет оставаться кузницей футбольных талантов.