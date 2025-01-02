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Федорчук: Не думаю, что объединение Руха и Карпат пойдет на пользу львовскому и украинскому футболу

Премьер-лига
Обновлено

Теперь во Львове будет не две самобытных команды, а одна

Федорчук: Не думаю, что объединение Руха и Карпат пойдет на пользу львовскому и украинскому футболу

Фото медіацентру ФК "Рух"

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался об объединении львовских "Руха" и "Карпат" в одну команду, а также о том, принесет ли это пользу украинскому футболу.

– Это тот случай, когда дыма без огня не бывает. Несколько лет назад владелец "Руха" Григорий Козловский не был против продажи загородной клубной базы, где располагалась академия в Винниках. Не исключено, что львовский бизнесмен переоценил её стоимость, и тогда сделка с потенциальным покупателем – ФК "Шахтер" – не состоялась. В прошлом году ситуация в "Рухе" ухудшилась из-за задолженности по зарплатам, что свидетельствовало о финансовых проблемах клуба. Видимо, Козловский искал выход из этой сложной ситуации.

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– Как вы думаете, поможет ли это объединение львовскому футболу в целом?

– Навряд ли. Уже было объединение "Карпат" и СКА, которое не принесло никаких дивидендов. В текущей ситуации в столице Галичины было две боеспособные команды, а теперь останется только одна.

– А на уровне всей Украины?

– Это тоже репутационные потери. Долгое время академия "Руха" считалась одной из лучших в Европе, и проект, который когда-то воспринимался как кузница футбольных талантов, теперь можно считать неудавшимся. Это заставит тех меценатов, которые были готовы инвестировать в развитие футбольной инфраструктуры, задуматься, прежде чем принять решение. Возможно, Козловский просто не рассчитал свои силы и не стоило начинать этот проект с таким размахом.

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Олег Федорчук Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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kuko (Lviv)
02.01.2025 в 18:22
Нарешті тверезомислячий експерт дав прагматичний комент..
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Комментарии 1
kuko (Lviv)
02.01.2025 в 18:22
Нарешті тверезомислячий експерт дав прагматичний комент..
Ответить
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