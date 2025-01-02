Трансфер Зубкова сорвался из-за финансовых запросов Шахтера. Известна сумма

Турецкий "Трабзонспор", который проявляет серьезный интерес к вингеру Шахтера" и сборной Украины Александру Зубкову, приостановил переговоры по игроку.

Как сообщают турецкие СМИ, такая позиция турецкого клуба вызвана тем, что "Шахтер" выставил слишком высокую, по мнению "Трабзонспора", сумму на игрока.

В "Трабзонспоре" считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего в настоящий момент считается, что трансфер вряд ли состоится.

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Сообщается, что донецкий клуб просил за Зубкова – 8 миллионов евро. Турецкий клуб посчитал эту сумму завышенной и закончил переговоры.

Напомним, что в активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.