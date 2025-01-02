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Трансфер Зубкова сорвался из-за финансовых запросов Шахтера. Известна сумма

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, в Турцию Александр не поедет

Трансфер Зубкова сорвался из-за финансовых запросов Шахтера. Известна сумма

Фото: ФК Шахтер Донецк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Турецкий "Трабзонспор", который проявляет серьезный интерес к вингеру Шахтера" и сборной Украины Александру Зубкову, приостановил переговоры по игроку.

Как сообщают турецкие СМИ, такая позиция турецкого клуба вызвана тем, что "Шахтер" выставил слишком высокую, по мнению "Трабзонспора", сумму на игрока.

Читайте такжеТурецкий клуб предложил Зубкову почти в 1,5 большую зарплату, чем он получает в Шахтере

В "Трабзонспоре" считают, что им будет крайне сложно покрыть расходы на подписание Зубкова, из-за чего в настоящий момент считается, что трансфер вряд ли состоится.

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Сообщается, что донецкий клуб просил за Зубкова – 8 миллионов евро. Турецкий клуб посчитал эту сумму завышенной и закончил переговоры.

Напомним, что в активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.01.2025 в 19:20
Хто б сумнівався... Для сєпарів відпустити людину по людськи -- велика проблама !
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3
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
02.01.2025 в 19:20
Хто б сумнівався... Для сєпарів відпустити людину по людськи -- велика проблама !
Ответить
0
3
fanatSD (донецк)
02.01.2025 в 20:06
вонючая дырявая затычка простокваша а кого и за сколько продала твоя ......помойка динамо.андриевского выкинули как ненужную псину.это по людски чмо ты тупое.бущан и прочие дырявые "звёзды так и подохнут в .....динамо
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alex.belogubko (одесса)
02.01.2025 в 19:09
пусть сидит в ШД
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fanatSD (донецк)
02.01.2025 в 20:13
тебя это волнует убогий*
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