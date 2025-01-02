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Большое объединение. Известна судьба пятерых игроков Руха

Премьер-лига
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Богдан Слюбик едет в Динамо, а вот остальные

Большое объединение. Известна судьба пятерых игроков Руха

fcrukh.com

Новина українською

Стали известно некоторые подробности о будущем нескольких игроков "Руха" после слияния с "Карпатами".

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Как сообщает блогер Дмитрий Поворознюк, защитник Богдан Слюбик едет на просмотр в киевское "Динамо".

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А вот Олег Федор, Алексей Сыч и Игорь Краснопир станут игроками "Карпат". В будущем к ним присоединится и Евгений Пастух. За всех игроков "Рух" получит процент от будущих продаж.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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