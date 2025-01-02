Один из лидеров Вереса привлек внимание из Европы

Один из лидеров " Вереса ", защитник Виталий Дахновский попал в сферу интересов европейского клуба.

Как сообщает ТГ-канал "Inside UPL", украинский футболист заинтересовал венгерский "Диошдьер".

По данным источника, 25-летний футболист находится в шорт-листе клуба. Помимо венгерского коллектива, к Виталию проявляют интерес "Кривбасс" и "Карпаты".

Напомним, что в текущем сезоне Дахновский провел 16 матчей за "Верес", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Его контракт с клубом рассчиатн до лета 2026 года.