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Один из лидеров Вереса привлек внимание из Европы

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Один из лидеров Вереса привлек внимание из Европы

nkveres.com

Новина українською

Один из лидеров "Вереса", защитник Виталий Дахновский попал в сферу интересов европейского клуба.

Как сообщает ТГ-канал "Inside UPL", украинский футболист заинтересовал венгерский "Диошдьер".

По данным источника, 25-летний футболист находится в шорт-листе клуба. Помимо венгерского коллектива, к Виталию проявляют интерес "Кривбасс" и "Карпаты".

Напомним, что в текущем сезоне Дахновский провел 16 матчей за "Верес", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Его контракт с клубом рассчиатн до лета 2026 года.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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