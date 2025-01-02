Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Вереса привлек внимание из Европы
И не только
nkveres.com
Один из лидеров "
Как сообщает ТГ-канал "Inside UPL", украинский футболист заинтересовал венгерский "Диошдьер".
По данным источника, 25-летний футболист находится в шорт-листе клуба. Помимо венгерского коллектива, к Виталию проявляют интерес "Кривбасс" и "Карпаты".
Напомним, что в текущем сезоне Дахновский провел 16 матчей за "Верес", в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Его контракт с клубом рассчиатн до лета 2026 года.
Популярное сейчас
- Умер обладатель Лиги чемпионов 1997 года в возрасте 60-ти лет
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- Новый Довбик. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
- Официально: Динамо попрощалось с полузащитником, который провел почти 10 лет в системе клуба
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО