Коринтианс договорился с Шахтером об очередной аренде полузащитника

Бразильский "Коринтианс" договорился с " Шахтером " по продлению аренды 27-летнего хавбека Майкона. Об этом пишет авторитетное бразильское издание Globo.

По данным источника, клубы договорились о годичной аренде игрока, контракт официально будет подписан в ближайшие дни.

Финансовые подробности соглашения пока остаются неизвестными, однако за две предыдущие аренды хавбека "Коринтианс" каждый раз платил "горнякам" по 500 тысяч евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что контракт Майкона с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что бразильцы уже трижды после вторжения РФ подписывали арендное соглашение по центрхаву. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.