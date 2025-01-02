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Коринтианс договорился с Шахтером об очередной аренде полузащитника

Премьер-лига
Обновлено

Майкон остается в Бразилии

Коринтианс договорился с Шахтером об очередной аренде полузащитника

Фото: Shakhtar.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Бразильский "Коринтианс" договорился с "Шахтером" по продлению аренды 27-летнего хавбека Майкона. Об этом пишет авторитетное бразильское издание Globo.

По данным источника, клубы договорились о годичной аренде игрока, контракт официально будет подписан в ближайшие дни.

Финансовые подробности соглашения пока остаются неизвестными, однако за две предыдущие аренды хавбека "Коринтианс" каждый раз платил "горнякам" по 500 тысяч евро.

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Напомним, что контракт Майкона с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Напомним, что бразильцы уже трижды после вторжения РФ подписывали арендное соглашение по центрхаву. Сам футболист также неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в Украину.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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