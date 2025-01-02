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Кривбасс назвал лучших бомбардиров первой части сезона 2024/25
Хорошая результативность
fckryvbas.com
"Кривбасс" назвал лучших бомбардиров первой части сезона 2024/25.
Егор Твердохлеб стал лучшим бомбардиром команды. На его счету 8 забитых голов. На втором месте - Хрвое Илич с тремя голами в ворота соперников.
Красно-белые отметились 22-мя голами, забитых оппонентам. По словам сайта, 10 различных футболистов отмечались за клуб. Это Максим Задерака и Даниэль Соса у которых по два гола за клуб.
Александр Драмбаев, Артур Микитишин, Андрей Понедельник, Тимур Стецьков, Принс Аду, Олег Кожушко отметились одним голом в первой части сезона.
Напомним, что "Кривбасс" сейчас занимает 4-е место с 31-м набранным баллом и игрой с "Шахтером" в запасе.
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