"Кривбасс" назвал лучших бомбардиров первой части сезона 2024/25.

Егор Твердохлеб стал лучшим бомбардиром команды. На его счету 8 забитых голов. На втором месте - Хрвое Илич с тремя голами в ворота соперников.

Красно-белые отметились 22-мя голами, забитых оппонентам. По словам сайта, 10 различных футболистов отмечались за клуб. Это Максим Задерака и Даниэль Соса у которых по два гола за клуб.

Александр Драмбаев, Артур Микитишин, Андрей Понедельник, Тимур Стецьков, Принс Аду, Олег Кожушко отметились одним голом в первой части сезона.

Напомним, что "Кривбасс" сейчас занимает 4-е место с 31-м набранным баллом и игрой с "Шахтером" в запасе.