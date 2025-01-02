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Кривбасс назвал лучших бомбардиров первой части сезона 2024/25

Премьер-лига

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Кривбасс назвал лучших бомбардиров первой части сезона 2024/25

fckryvbas.com

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"Кривбасс" назвал лучших бомбардиров первой части сезона 2024/25.

Егор Твердохлеб стал лучшим бомбардиром команды. На его счету 8 забитых голов. На втором месте - Хрвое Илич с тремя голами в ворота соперников.

Красно-белые отметились 22-мя голами, забитых оппонентам. По словам сайта, 10 различных футболистов отмечались за клуб. Это Максим Задерака и Даниэль Соса у которых по два гола за клуб.

Александр Драмбаев, Артур Микитишин, Андрей Понедельник, Тимур Стецьков, Принс Аду, Олег Кожушко отметились одним голом в первой части сезона.

Напомним, что "Кривбасс" сейчас занимает 4-е место с 31-м набранным баллом и игрой с "Шахтером" в запасе.

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Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака Олег Кожушко Андрей Понедельник Артур Микитишин Тимур Стецьков Александр Драмбаев Даниэль Соса Егор Твердохлеб Хрвое Илич Принс Квабена Аду
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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