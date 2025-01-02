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"Всегда с ним боролся", - голкипер Шахтера рассказал о проблемах с лишним весом

Премьер-лига
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Кто бы мог подумать

"Всегда с ним боролся", - голкипер Шахтера рассказал о проблемах с лишним весом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал клубной пресс-служб, как начиналась его футбольная карьера.

– Что тебя больше всего подтолкнуло заниматься футболом и стать футболистом?

– Очень интересная история была, еще со школьных лет. У меня одноклассник был и занимался футболом, а я тогда еще так, просто бегал, приходил гулял, то есть не сильно уделял внимание футболу, спорту. Я был очень такой, можно сказать, пухленький мальчик в детстве.

Однажды мы пришли в спортзал, началась тренировка. Я посмотрел, как ребята бегают, прыгают, смеются, коллектив такой – и мне тоже захотелось. Я пришел к тренеру по физкультуре, который тогда вел тренировки, и спросил: "Можно, чтобы я тоже тренировался?" – "Конечно". И так оно как-то и закрутилось.

– То есть заниматься футболом ты начал в школе?

– Да.

– А как дальше все развивалось?

– Потом из года в год мы подрастали, играли школьные турниры, побеждали. Я вообще был правым защитником. Был школьный турнир, я играл правого защитника. Наш вратарь упал на колени и не смог продолжить игру. После того я встал, и мне как-то везло, все били в меня, рядом, где-то выручал.

И так мне это как-то понравилось, зацепило. И я тогда подошел, сказал: "Может, я буду стоять?" Мы как раз в тот раз выиграли турнир, и я в финале отбил пенальти. И вот тогда как раз я понял, что это мое.

– Какие трудности ты испытывал на начальных этапах карьеры? И что тебе помогло их преодолеть?

– Лишний вес – я всегда с ним боролся.

– Как именно?

– Больше тренировался. Кто-то, может, хотел после тренировки пойти погулять или еще что-то, а я понимал, что мне нужно сбрасывать лишний вес, потому что дальше дела не будет. Если я себя запущу – у меня не будет выходить, я буду очень тяжелый. А я еще голкипер – это тоже очень влияет на твою реакцию, на все.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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