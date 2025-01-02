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Динамо также привлечет к сборам первой команды молодежь из U-19

Премьер-лига
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Динамо также привлечет к сборам первой команды молодежь из U-19

Фото: ФК Динамо

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"Динамо" тоже привлечет к сборам с первой командой молодых игроков.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с первой командой в Турцию отправятся несколько игроков из состава U19.

Это как минимум левый защитник Денис Дикий и нападающие Владислав Герич и Матвей Пономаренко, которые на двоих в первой части юношеского УПЛ забили 18 мячей.

Также, как уже сообщалось ранее, на просмотр едет и центрбек "Руха" Богдан Слюбик.

Ранее сообщалось, что пять игроков "Шахтера" U-19 поедут на сборы с первой командой.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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