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Динамо также привлечет к сборам первой команды молодежь из U-19
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Фото: ФК Динамо
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, с первой командой в Турцию отправятся несколько игроков из состава U19.
Это как минимум левый защитник Денис Дикий и нападающие Владислав Герич и Матвей Пономаренко, которые на двоих в первой части юношеского УПЛ забили 18 мячей.
Также, как уже сообщалось ранее, на просмотр едет и центрбек "Руха" Богдан Слюбик.
Ранее сообщалось, что пять игроков "Шахтера" U-19
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