Старые связи. Шахтер на сборах сыграет с командой Йовичевича

Болгарский "Лудогорец" стал вторым объявленным спарринг-партнером " Шахтера " на зимних сборах в Турции.

Как сообщает пресс-служба болгарского клуба, "Лудогорец" сыграет спарринг с "Шахтером" 15 января. Время начала матча – 16:00.

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Напомним, что болгарскую команду сейчас тренирует Игор Йовичевич, который ранее работал с "Шахтером".

Помимо "Лудогорца", также известно, что Шахтер 9 января встретится с Динамо Загреб.