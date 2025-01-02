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Старые связи. Шахтер на сборах сыграет с командой Йовичевича
Будет очень интересный матч
shakhtar.com
Болгарский "Лудогорец" стал вторым объявленным спарринг-партнером "
Как сообщает пресс-служба болгарского клуба, "Лудогорец" сыграет спарринг с "Шахтером" 15 января. Время начала матча – 16:00.
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Напомним, что болгарскую команду сейчас тренирует Игор Йовичевич, который ранее работал с "Шахтером".
Помимо "Лудогорца", также известно, что Шахтер 9 января встретится с Динамо Загреб.
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