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Сборы, спарринги и изменения в тренерском штабе. Новости из стана Черноморца

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В Одессе жизнь кипит

Сборы, спарринги и изменения в тренерском штабе. Новости из стана Черноморца

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

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"Черноморец" в полном составе собирается на клубной базе в Совиньоне 7 января. Предварительно достигнута договоренность о проведении сборов в отеле Tui Blue Side в Сиде. Делегация одесситов должна вылететь из Кишинева 20 января, а вернуться 14 февраля.

Как сообщает ТаТоТаке, в Турции у "моряков"запланировано проведение 10 спаррингов. Окончательные решения и брони будут подтверждены на следующей неделе.

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Среди кадровых вопросов - снятие трансферного бана, просмотр легионеров на проблемных позициях и решение по трем игрокам, чьи сроки аренды была рассчитаны только на первый круг сезона (Иван Петряк и Кирилл Сигеев - из Шахтера, а также Владислав Калин из Динамо).

Еще одна пертурбация планируется в тренерсьском штабе: вместо тренера по работе с киперами Андрея Глущенко (ушел в ЛНЗ вслед за Романом Григорчуком) ожидается повышение из команды U19 Евгения Боровика.

Отметим, что "Черноморец" получил трансферный бан из-за долгов перед своими бывшими футболистами (легионеры Лука Гучек, Самсон Иеде, Зиги Бадибанга и украинец Орест Кузык). Футболисты обратились с иском в соответствующие правовые инстанции.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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