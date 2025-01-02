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Сборы, спарринги и изменения в тренерском штабе. Новости из стана Черноморца
В Одессе жизнь кипит
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
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Как сообщает ТаТоТаке, в Турции у "моряков"запланировано проведение 10 спаррингов. Окончательные решения и брони будут подтверждены на следующей неделе.
Среди кадровых вопросов - снятие трансферного бана, просмотр легионеров на проблемных позициях и решение по трем игрокам, чьи сроки аренды была рассчитаны только на первый круг сезона (Иван Петряк и Кирилл Сигеев - из Шахтера, а также Владислав Калин из Динамо).
Еще одна пертурбация планируется в тренерсьском штабе: вместо тренера по работе с киперами Андрея Глущенко (ушел в ЛНЗ вслед за Романом Григорчуком) ожидается повышение из команды U19 Евгения Боровика.
Отметим, что "Черноморец" получил трансферный бан из-за долгов перед своими бывшими футболистами (легионеры Лука Гучек, Самсон Иеде, Зиги Бадибанга и украинец Орест Кузык). Футболисты обратились с иском в соответствующие правовые инстанции.
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