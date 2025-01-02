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Чистка от Григорчука. ЛНЗ попрощался с двумя игроками
Защитник и хавбек покинули черкасский клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Насонов впервые подписал соглашение с " фиолетовыми" 25 марта 2021 года, но после начала полномасштабного вторжения некоторый период играл за границей.
13 февраля 2023 года защитник вернулся в клуб. За все время он отыграл за ЛНЗ 3222 минуты в 44 матчах и отличился 3 забитыми голами.
Шестаков присоединился к черкасскому клубу 13 февраля 2023 года, за это время он отыграл 1355 минут в 27 матчах и забил 3 мяча.
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