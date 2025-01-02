  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чистка от Григорчука. ЛНЗ попрощался с двумя игроками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чистка от Григорчука. ЛНЗ попрощался с двумя игроками

Премьер-лига
Обновлено

Защитник и хавбек покинули черкасский клуб

Чистка от Григорчука. ЛНЗ попрощался с двумя игроками

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

ЛНЗ прекратил сотрудничество с двумя игроками. Команду покидают защитник Александр Насонов и хавбек Сергей Шестаков.

Насонов впервые подписал соглашение с " фиолетовыми" 25 марта 2021 года, но после начала полномасштабного вторжения некоторый период играл за границей.

13 февраля 2023 года защитник вернулся в клуб. За все время он отыграл за ЛНЗ 3222 минуты в 44 матчах и отличился 3 забитыми голами.

Шестаков присоединился к черкасскому клубу 13 февраля 2023 года, за это время он отыграл 1355 минут в 27 матчах и забил 3 мяча.

По теме
yellow-arrow
Сборы, спарринги и изменения в тренерском штабе. Новости из стана Черноморца
yellow-arrow
Старые связи. Шахтер на сборах сыграет с командой Йовичевича
yellow-arrow
Динамо также привлечет к сборам первой команды молодежь из U-19
Александр Насонов Сергей Шестаков ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Инстаграм ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости