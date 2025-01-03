Колос определился с соперниками на зимних сборах

"Колос" опубликовал график работы команды на зимних сборах. 14 января футболисты главной команды соберутся после зимней паузы и начнут подготовку ко второй части сезона 2024/2025.

После недельного цикла в Ковалевке "Колос" отправится в Турцию на тренировочный сбор. Там у ковалевцев запланированы следующие контрольные поединки:

25.01 - "Приштина" (Косово)

29.01 - "Вележ" (Босния и Герцеговина)

02.02 - "Петровац" (Черногория)

02.02 - "Слога Добой" (Босния и Герцеговина)

08.02 - "Иберия" (Грузия)

09.02 - "Актобе" (Казахстан)

14.02 - соперник определится позже

Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.