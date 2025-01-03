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Колос определился с соперниками на зимних сборах

Премьер-лига

Ковалевцы запланировали семь спаррингов

Колос определился с соперниками на зимних сборах

koloskovalivka.com

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"Колос" опубликовал график работы команды на зимних сборах. 14 января футболисты главной команды соберутся после зимней паузы и начнут подготовку ко второй части сезона 2024/2025.

После недельного цикла в Ковалевке "Колос" отправится в Турцию на тренировочный сбор. Там у ковалевцев запланированы следующие контрольные поединки:

  • 25.01 - "Приштина" (Косово)
  • 29.01 - "Вележ" (Босния и Герцеговина)
  • 02.02 - "Петровац" (Черногория)
  • 02.02 - "Слога Добой" (Босния и Герцеговина)
  • 08.02 - "Иберия" (Грузия)
  • 09.02 - "Актобе" (Казахстан)
  • 14.02 - соперник определится позже

Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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