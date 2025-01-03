Ризнык назвал свою пятерку лучших вратарей мира

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал клубной пресс-службе, каких коллег по амплуа считает образцом для подражания.

– Топ-5 лучших вратарей, по твоему мнению?

– Я их не буду расставлять по позициям. Тер Стеген, Куртуа, Эдерсон, Нойер и Алиссон.

– Кто тебе среди голкиперов современности нравится и есть ли у тебя кумиры, на кого ты сейчас равняешься?

– Нравится Эдерсон, тер Стеген нравится.

– Чем именно?

– У Тер Стегена игра ногами, блоки мне нравятся. У Эдерсона тоже игра ногами очень сильная. И стилем игры он мне нравится – такой больше спокойный на воротах. Это, наверное, те футболисты, на которых равняюсь.

– Если ты получишь красную карточку, и замен больше нет – кто должен заменить тебя в воротах?

– На тренировках пару раз Кевин становился в ворота, у него нормально получалось. Думаю, что и Сик может стать, и из защитников Коля, – сказал Ризнык.