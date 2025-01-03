29-летний защитник ЛНЗ продолжит выступать в аренде

Защитник ЛНЗ Петр Стасюк продолжит свои выступления за "Оболонь" на правах аренды, сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

29-летний Стасюк присоединился к киевскому клубу в сентябре 2024 года. За это время он принял участие в 12 матчах за "пивоваров", без результативных действий.

Его контракт с "фиолетовыми" действует до 30 июня 2026 года.