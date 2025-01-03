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29-летний защитник ЛНЗ продолжит выступать в аренде

Премьер-лига

Он будет играть за "Оболонь" до конца сезона

29-летний защитник ЛНЗ продолжит выступать в аренде

Фото: ФК ЛНЗ

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Защитник ЛНЗ Петр Стасюк продолжит свои выступления за "Оболонь" на правах аренды, сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

29-летний Стасюк присоединился к киевскому клубу в сентябре 2024 года. За это время он принял участие в 12 матчах за "пивоваров", без результативных действий.

Его контракт с "фиолетовыми" действует до 30 июня 2026 года.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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