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29-летний защитник ЛНЗ продолжит выступать в аренде
Он будет играть за "Оболонь" до конца сезона
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник ЛНЗ Петр Стасюк продолжит свои выступления за "Оболонь" на правах аренды, сообщает пресс-служба черкасского клуба.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
29-летний Стасюк присоединился к киевскому клубу в сентябре 2024 года. За это время он принял участие в 12 матчах за "пивоваров", без результативных действий.
Его контракт с "фиолетовыми" действует до 30 июня 2026 года.
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Источник:ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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