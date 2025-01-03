Владельцы Руха и Карпат общались перед новым годом - Журналист

Журналист Дмитрий Поворознюк рассказал о встрече основателя "Руха" Григория Козловского и президента "Карпат" Владимира Маткивского перед заявлением об объединении клубов.

"Прямо сейчас мы проводим Trendets.Camp на Академии "Руха". Перед новым годом владельцы клубов Козловский и Маткивский вместе общались на Академии и это многих удивило. А получилось, что это была не просто экскурсия...", - написал Поворознюк в своем Instagram.