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Владельцы Руха и Карпат общались перед новым годом - Журналист

Премьер-лига

Тогда это многих удивило

Владельцы Руха и Карпат общались перед новым годом - Журналист

Фото: ФК Рух

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Журналист Дмитрий Поворознюк рассказал о встрече основателя "Руха" Григория Козловского и президента "Карпат" Владимира Маткивского перед заявлением об объединении клубов.

"Прямо сейчас мы проводим Trendets.Camp на Академии "Руха". Перед новым годом владельцы клубов Козловский и Маткивский вместе общались на Академии и это многих удивило. А получилось, что это была не просто экскурсия...", - написал Поворознюк в своем Instagram.

Напомним, 31 декабря "Рух" и "Карпаты" объявили о том, что с начала сезона 2025/26 УПЛ объединятся в один клуб.

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Рух (Львов) Дмитрий Поворознюк Григорий Козловский Карпаты (Львов)
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Источник:
Instagram Дмитра Поворознюка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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