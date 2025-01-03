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Владельцы Руха и Карпат общались перед новым годом - Журналист
Тогда это многих удивило
Фото: ФК Рух
Журналист Дмитрий Поворознюк рассказал о встрече основателя "Руха" Григория Козловского и президента "Карпат" Владимира Маткивского перед заявлением об объединении клубов.
"Прямо сейчас мы проводим Trendets.Camp на Академии "Руха". Перед новым годом владельцы клубов Козловский и Маткивский вместе общались на Академии и это многих удивило. А получилось, что это была не просто экскурсия...", - написал Поворознюк в своем Instagram.
Напомним, 31 декабря "Рух" и "Карпаты" объявили о том, что с начала сезона 2025/26 УПЛ объединятся в один клуб.
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