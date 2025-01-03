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Стало известно, как долго Динамо будет находиться на сборах в Турции
Киевляне запланировали два сбора
Фото: ФК Динамо Київ
Уже в эту субботу, 4 января, "Динамо" выйдет из зимнего отпуска и отправится в Турцию для подготовки ко второй половине сезона.
Общий период межсезонной подготовки киевского клуба составит 45 дней, сообщает "Динамо Киев от Шурика". На первом этапе команда Александра Шовковского проведет четыре контрольных матча, после чего отправится в Стамбул на матч с "Галатасараем" (21 января).
С 22 января у динамовцев начнется второй этап подготовки, который будет длиться значительно дольше — почти месяц. 30 января "бело-синие" сыграют заключительный матч в основном этапе Лиги Европы против латвийского РФШ.
В Киев "Динамо" вернется непосредственно накануне первого официального матча чемпионата Украины в 2024 году — против львовских "Карпат" в 18-му туре первенства (базовый день тура — 22 февраля).
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