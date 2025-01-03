На просмотр в Динамо приедет африканский центрбек - СМИ

В период зимнего межсезонья киевское "Динамо" может усилиться легионером, утверждает ресурс Динамо Киев от Шурика.

Согласно данным источник, на просмотр в столичный клуб едет молодой африканский футболист. Его амплуа — центральный защитник.

Напомним, ранее сообщалось, что на зимние сборы с "бело-синими" отправится защитник львовского "Руха". Также была информация, что "Динамо" привлечет к тренировкам нескольких игроков из команды U-19.