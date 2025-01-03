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На просмотр в Динамо приедет африканский центрбек - СМИ

Премьер-лига

Столичный клуб может усилиться легионером

На просмотр в Динамо приедет африканский центрбек - СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В период зимнего межсезонья киевское "Динамо" может усилиться легионером, утверждает ресурс Динамо Киев от Шурика.

Согласно данным источник, на просмотр в столичный клуб едет молодой африканский футболист. Его амплуа — центральный защитник.

Напомним, ранее сообщалось, что на зимние сборы с "бело-синими" отправится защитник львовского "Руха". Также была информация, что "Динамо" привлечет к тренировкам нескольких игроков из команды U-19.

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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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