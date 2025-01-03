Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На просмотр в Динамо приедет африканский центрбек - СМИ
Столичный клуб может усилиться легионером
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В период зимнего межсезонья киевское "Динамо" может усилиться легионером, утверждает ресурс Динамо Киев от Шурика.
Согласно данным источник, на просмотр в столичный клуб едет молодой африканский футболист. Его амплуа — центральный защитник.
Напомним, ранее сообщалось, что на зимние сборы с "бело-синими" отправится защитник львовского "Руха". Также была информация, что "Динамо" привлечет к тренировкам нескольких игроков из команды U-19.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Иранский футболист заплатит большой штраф из-за объятий с женщиной
- WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой
- Сергей Ковалец: Об ультиматуме от Днепра, предновогодней травме, доверии Лобановского и рискованном предложении Подолья
- Рух будет доигрывать вторую часть сезона юношеской командой
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000