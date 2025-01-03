"Знал, что у Руха есть проблемы". Шаран отреагировал на объединение команд во Львове

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался относительно объединения львовских "Руха" и "Карпат" в одну команду.

- Я удивился, знал, что у "Руха" есть проблемы, но не думал, что такие, чтобы объединиться с "Карпатами". У желто-черных была задача побеждать в дерби, команды хотели доказать, кто во Львове сильнее. Но такая жизнь, видите, есть проблемы, поэтому решили объединиться, это решение президентов.

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- Не считаете его поспешным?

- Я могу считать, как угодно, но другие люди решают. Но не думаю, что оно поспешное. Думаю, что Григорий Козловский все обдумал, он - умный человек и знает, что делает.

- Справедливо ли оставлять болельщиков без дерби и сливаться с ожесточенным соперником?

- Я знаю львовских болельщиков, потому что в "Карпатах" я начинал, в интернате учился, ходил на футбол в детстве. Я прекрасно понимаю недовольство некоторых фанов. Я не представляю, что это может быть, если не будет результата и команда будет проигрывать. Можем только гадать, как болельщики будут вести себя.

- Для "Карпат" это очень большой плюс?

- Для самой команды, конечно, это плюс. Мне очень нравятся игроки "Руха", поэтому это очень серьезное усиление для "Карпат". Местные, молодые, талантливые ребята точно помогут и пригодятся "львам".

- Болельщики смогут принять тех игроков, которые в свое время ушли из "Карпат" в "Рух"? В дерби они не очень тепло их встретили.

- Я считаю, что это зависит от результата. Знаете, как говорят: "от любви до ненависти один шаг", но может быть и наоборот. Если ребята будут играть, психологически будут готовы, главное, чтобы они не волновались, что же скажут болельщики. Надо выходить и играть в футбол. Если будут побеждать, то все забудется.

- "Карпаты" поглотят "Рух" или будет все же объединение?

Я думаю, что поглотят. У "Карпат" стабильное финансовое положение. Получается, что инициатива объединиться возникла у "Руха". Я не могу точно утверждать, такое только президенты клубов могут знать.

- Считаете, что объединение произойдет из-за нехватки финансирования?

Я слышал, что из-за финансовых проблем. Я бы сказал, если бы точно знал, а так я не уверен на 100%. Говорили люди, что вот такая ситуация, - сказал Шаран.