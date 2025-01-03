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Левый Берег определил лучший гол первой части сезона
Победителем стал защитник
Фото: ФК Лівий Берег
Автором лучшего гола "Левого Берега" в первой части сезона стал бразильский защитник Сидней, сообщает клубная пресс-служба.
Болельщики "аистов" признали лучшим его мяч в ворота ЛНЗ в матче 16-го тура УПЛ (3:1). За это взятие ворота отдали свои голоса 22% фанов.
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 13 матчей за "Левый Берег" во всех турнирах и забил два гола.
Полный список номинантов на лучший гол "Левого Берега" в первой части сезона 2024/25:
- Сидней (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) - 22%
- Сидней (Ворскла 0:1 Левый Берег) - 19%
- Андрей Якимов (Левый Берег 1:1 Оболонь) -17%
- Андрей Якимов (Левый Берег 1:0 Черноморец) - 10%
- Клим Приходько (Верес 1:3 Левый Берег) - 9%
- Руслан Дедух (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) - 9%
- Тарас Галас (Верес 1:3 Левый Берег) - 8%
- Руслан Дедух (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) (пен.) - 3%
- Руслан Дедух (Верес 1:3 Левый Берег) (пен.) - 1%
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Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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