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Левый Берег определил лучший гол первой части сезона

Премьер-лига

Победителем стал защитник

Левый Берег определил лучший гол первой части сезона

Фото: ФК Лівий Берег

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Автором лучшего гола "Левого Берега" в первой части сезона стал бразильский защитник Сидней, сообщает клубная пресс-служба.

Болельщики "аистов" признали лучшим его мяч в ворота ЛНЗ в матче 16-го тура УПЛ (3:1). За это взятие ворота отдали свои голоса 22% фанов.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 13 матчей за "Левый Берег" во всех турнирах и забил два гола.

Полный список номинантов на лучший гол "Левого Берега" в первой части сезона 2024/25:

  1. Сидней (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) - 22%
  2. Сидней (Ворскла 0:1 Левый Берег) - 19%
  3. Андрей Якимов (Левый Берег 1:1 Оболонь) -17%
  4. Андрей Якимов (Левый Берег 1:0 Черноморец) - 10%
  5. Клим Приходько (Верес 1:3 Левый Берег) - 9%
  6. Руслан Дедух (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) - 9%
  7. Тарас Галас (Верес 1:3 Левый Берег) - 8%
  8. Руслан Дедух (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) (пен.) - 3%
  9. Руслан Дедух (Верес 1:3 Левый Берег) (пен.) - 1%


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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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