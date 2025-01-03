Левый Берег определил лучший гол первой части сезона

Автором лучшего гола "Левого Берега" в первой части сезона стал бразильский защитник Сидней, сообщает клубная пресс-служба.

Болельщики "аистов" признали лучшим его мяч в ворота ЛНЗ в матче 16-го тура УПЛ (3:1). За это взятие ворота отдали свои голоса 22% фанов.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел 13 матчей за "Левый Берег" во всех турнирах и забил два гола.

Полный список номинантов на лучший гол "Левого Берега" в первой части сезона 2024/25:

Сидней (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) - 22% Сидней (Ворскла 0:1 Левый Берег) - 19% Андрей Якимов (Левый Берег 1:1 Оболонь) -17% Андрей Якимов (Левый Берег 1:0 Черноморец) - 10% Клим Приходько (Верес 1:3 Левый Берег) - 9% Руслан Дедух (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) - 9% Тарас Галас (Верес 1:3 Левый Берег) - 8% Руслан Дедух (Левый Берег 3:1 ЛНЗ) (пен.) - 3% Руслан Дедух (Верес 1:3 Левый Берег) (пен.) - 1%



