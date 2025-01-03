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Карпаты намерены вернуть из Руха своего воспитанника

Премьер-лига
Обновлено

Потенциальное усиление центра поля

Карпаты намерены вернуть из Руха своего воспитанника

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Марко Сапуга вскоре должен перейти в "Карпаты". Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, у руководства "львов" есть планы заняться восстановлением 21-летнего футболиста после тяжелой травмы крестообразных связок, и помочь ему триумфально вернуться в футбол.

Отметим, что Марко - воспитанник академии "Карпат", а его отец - легенда "зелено-белых" и один из тренеров их юношеской команды Андрей Сапуга.

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Рух (Львов) трансфер Карпаты (Львов) Марко Сапуга
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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