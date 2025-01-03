Карпаты намерены вернуть из Руха своего воспитанника

Полузащитник "Руха" Марко Сапуга вскоре должен перейти в "Карпаты". Об этом пишет ТаТоТаке.

По информации источника, у руководства "львов" есть планы заняться восстановлением 21-летнего футболиста после тяжелой травмы крестообразных связок, и помочь ему триумфально вернуться в футбол.

Отметим, что Марко - воспитанник академии "Карпат", а его отец - легенда "зелено-белых" и один из тренеров их юношеской команды Андрей Сапуга.