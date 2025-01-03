Динамо не планирует возвращать из аренды своего хавбека. О ком идет речь?

Руководство "Динамо" не собирается приостанавливать в это трансферное окно срок аренды полузащитника Сергея Булецы в "Лехии".

До этого сообщалось , что Булеца вместе с Антоном Царенко не будут доигрывать до окончания своего соглашения (до лета 2025 года) с польским клубом, и уже возвращаются в расположение "бело-синих".

Однако, по информации ТаТоТаке, "Лехия" рассматривает вариант для субаренды Булецы в другую команду.

В нынешнем сезоне Сергей не вышел в стартовом составе ни в одном из семи сыгранных матчей за "Лехию", а с августа провел на поле всего лишь 37 минут.