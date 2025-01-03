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Динамо не планирует возвращать из аренды своего хавбека. О ком идет речь?
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Фото: ФК Динамо Київ
Руководство "Динамо" не собирается приостанавливать в это трансферное окно срок аренды полузащитника Сергея Булецы в "Лехии".
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Однако, по информации ТаТоТаке, "Лехия" рассматривает вариант для субаренды Булецы в другую команду.
В нынешнем сезоне Сергей не вышел в стартовом составе ни в одном из семи сыгранных матчей за "Лехию", а с августа провел на поле всего лишь 37 минут.
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