  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо не планирует возвращать из аренды своего хавбека. О ком идет речь?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо не планирует возвращать из аренды своего хавбека. О ком идет речь?

Премьер-лига

Пока не нужен

Динамо не планирует возвращать из аренды своего хавбека. О ком идет речь?

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Руководство "Динамо" не собирается приостанавливать в это трансферное окно срок аренды полузащитника Сергея Булецы в "Лехии".

До этого сообщалось, что Булеца вместе с Антоном Царенко не будут доигрывать до окончания своего соглашения (до лета 2025 года) с польским клубом, и уже возвращаются в расположение "бело-синих".

Однако, по информации ТаТоТаке, "Лехия" рассматривает вариант для субаренды Булецы в другую команду.

В нынешнем сезоне Сергей не вышел в стартовом составе ни в одном из семи сыгранных матчей за "Лехию", а с августа провел на поле всего лишь 37 минут.

По теме
yellow-arrow
Швейцарский клуб подтвердил трансфер вингера в клуб УПЛ
yellow-arrow
"Специфичный юмор у него". Вратарь Шахтера рассказал о дружбе с Сиканом
yellow-arrow
Заря намерена усилиться игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины
Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) аренда Сергей Булеца
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
best climate (Одесса)
03.01.2025 в 12:51
В Заре был полноценным исполнителем счастливым человеком и только и делал что радовался жизни но как у них так получается когда талант сгноят если не в ДК то в Лехии либо ещё каком то попандосе
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
best climate (Одесса)
03.01.2025 в 12:51
В Заре был полноценным исполнителем счастливым человеком и только и делал что радовался жизни но как у них так получается когда талант сгноят если не в ДК то в Лехии либо ещё каком то попандосе
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости