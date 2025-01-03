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Аутсайдер УПЛ объявил о подписании чемпиона мира
Денис Устименко стал полноценным игроком "Оболони"
Фото: ФК Оболонь
Форвард "Кривбасса" Денис Устименко стал игроком "Оболони", сообщили пресс-службы обоих клубов.
Стороны достигли договоренности по полноценному переходу футболиста. Сумма трансфера не разглашается.
25-летний Денис будет выступать за "пивоваров" под номером 9.
В первой части сезона 2024/25 Денис играл на правах аренды в составе львовских "Карпат", где провел 14 матчей и забил 1 гол. Ранее он также выступал в аренде за "Минай".
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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