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Аутсайдер УПЛ объявил о подписании чемпиона мира

Премьер-лига
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Денис Устименко стал полноценным игроком "Оболони"

Аутсайдер УПЛ объявил о подписании чемпиона мира

Фото: ФК Оболонь

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Форвард "Кривбасса" Денис Устименко стал игроком "Оболони", сообщили пресс-службы обоих клубов.

Стороны достигли договоренности по полноценному переходу футболиста. Сумма трансфера не разглашается.

25-летний Денис будет выступать за "пивоваров" под номером 9.

В первой части сезона 2024/25 Денис играл на правах аренды в составе львовских "Карпат", где провел 14 матчей и забил 1 гол. Ранее он также выступал в аренде за "Минай".

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Оболонь (Киев) Денис Устименко
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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