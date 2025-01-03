Аутсайдер УПЛ объявил о подписании чемпиона мира

Форвард "Кривбасса" Денис Устименко стал игроком "Оболони", сообщили пресс-службы обоих клубов.

Стороны достигли договоренности по полноценному переходу футболиста. Сумма трансфера не разглашается.

25-летний Денис будет выступать за "пивоваров" под номером 9.

В первой части сезона 2024/25 Денис играл на правах аренды в составе львовских "Карпат", где провел 14 матчей и забил 1 гол. Ранее он также выступал в аренде за "Минай".