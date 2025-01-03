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Заря намерена усилиться игроком молодежной сборной Боснии и Герцеговины
Босниец попал в сферу интересов луганского клуба
Фото: ФК Зоря Луганськ
21-летний полузащитник Деян Попара может продолжить карьеру в "Заре", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, луганский клуб находится в активных переговорах по опорнику клуба "Слога Меридиан". В основном он выступает на позиции 6-ки, но может сыграть и 8-ку.
Деян провел 6 матчей за молодежную сборную Боснии и Герцеговины, еще больше успел наиграть в сборной U-19 - 11 матчей.
Ранее сообщалось, что "Заря" интересуется румынским полузащитником.
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