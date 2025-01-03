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"Специфичный юмор у него". Вратарь Шахтера рассказал о дружбе с Сиканом

Премьер-лига

Не все поймут его шутки

"Специфичный юмор у него". Вратарь Шахтера рассказал о дружбе с Сиканом

Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал клубной пресс-службе о дружеских отношениях с Даниилом Сиканом.

– Кто твой лучший друг в команде?

– Да я со всеми дружу. Наверное, больше всего – Сик, потому что мы всегда рядом, можно сказать.

– Тогда рассказывай, как началась ваша крепкая дружба.

– Сначала не сильно мы сдружились. Потом в команде, когда я пришел, был Витя Корниенко, и вот так мы через Витю как-то общаться начали все вместе.

Затем Витя ушел в аренду в Полтаву, и мы как-то начали дальше. Потом жена познакомилась с его девушкой, и они тоже общались. И так у нас и пошло.

– Как ты мог бы описать Даниила Сикана?

– Он такой, более специфичный. Если он может пошутить – это очень трудно понять. Если ты его не знаешь так близко, что он делает, как он действует в какой ситуации, где он может что-то сказать.

Но он скажет это в шутку. Я пойму, а какой-то человек – нет. Специфичный юмор у него такой. А так в целом классный парень, – сказал Ризнык.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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