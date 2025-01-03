Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Специфичный юмор у него". Вратарь Шахтера рассказал о дружбе с Сиканом
Не все поймут его шутки
Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал клубной пресс-службе о дружеских отношениях с Даниилом Сиканом.
– Кто твой лучший друг в команде?
– Да я со всеми дружу. Наверное, больше всего – Сик, потому что мы всегда рядом, можно сказать.
– Тогда рассказывай, как началась ваша крепкая дружба.
– Сначала не сильно мы сдружились. Потом в команде, когда я пришел, был Витя Корниенко, и вот так мы через Витю как-то общаться начали все вместе.
Затем Витя ушел в аренду в Полтаву, и мы как-то начали дальше. Потом жена познакомилась с его девушкой, и они тоже общались. И так у нас и пошло.
– Как ты мог бы описать Даниила Сикана?
– Он такой, более специфичный. Если он может пошутить – это очень трудно понять. Если ты его не знаешь так близко, что он делает, как он действует в какой ситуации, где он может что-то сказать.
Но он скажет это в шутку. Я пойму, а какой-то человек – нет. Специфичный юмор у него такой. А так в целом классный парень, – сказал Ризнык.
Популярное сейчас
- Довбик провел личный разговор с Раньери - подробности
- Рыба сгнила с головы. Провал Паулу Фонсеки в Милане - лишь верхушка айсберга проблем клуба
- WBA обновила рейтинг хевивейтеров. Усик получил нового претендента на бой
- УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО