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Швейцарский клуб подтвердил трансфер вингера в клуб УПЛ
Футболист продолжит карьеру в "Ворскле"
Фото: fcaarau.ch
Полузащитник "Арау" Милот Авдили присоединился к "Ворскле". Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба.
Согласно данным Transfermarkt, стороны подписали контракт до 31 декабря 2026 года с опцией продления еще на 1 год. Также по информации ресурса, сумма трансфера составила 100 тысяч евро.
"Это решение устроило все стороны. С одной стороны Милот хотел сделал следующий шаг в своей карьере. С другой стороны, мы получили хорошее предложение ввиду того, что контракт Милота завершался летом", - рассказал спортивный директор "Арау" Эльсад Зверотич.
Милот Авдили провел 109 матчей за "Арау", отметился 7 забитыми мячами и 10 ассистами. На счету футболиста 2 гола в 10 матчах за молодежную сборную Косово U-21.
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