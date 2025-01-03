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Швейцарский клуб подтвердил трансфер вингера в клуб УПЛ

Премьер-лига

Футболист продолжит карьеру в "Ворскле"

Швейцарский клуб подтвердил трансфер вингера в клуб УПЛ

Фото: fcaarau.ch

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Полузащитник "Арау" Милот Авдили присоединился к "Ворскле". Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Согласно данным Transfermarkt, стороны подписали контракт до 31 декабря 2026 года с опцией продления еще на 1 год. Также по информации ресурса, сумма трансфера составила 100 тысяч евро.

"Это решение устроило все стороны. С одной стороны Милот хотел сделал следующий шаг в своей карьере. С другой стороны, мы получили хорошее предложение ввиду того, что контракт Милота завершался летом", - рассказал спортивный директор "Арау" Эльсад Зверотич.

Милот Авдили провел 109 матчей за "Арау", отметился 7 забитыми мячами и 10 ассистами. На счету футболиста 2 гола в 10 матчах за молодежную сборную Косово U-21.

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Источник:
fcaarau.ch
Опубликовал: Алина Ерофеева
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