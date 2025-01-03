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"Производит впечатление философа". Журналист поделился мыслями о Шовковском

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"Производит впечатление философа". Журналист поделился мыслями о Шовковском

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный журналист Сергей Тищенко оценил деятельность главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.

"Шовковский производит впечатление философа. Человек, который эмоционально воспринимает мир и не стремится его изменить. Он всегда хотел быть собой. Истории тех, кто хотели быть похожими на него потерпели огромное фиаско.

Мне импонирует тренер Шовковский. Прежде всего тем, что он не ведет себя так, будто все знает. Учится, учится на собственных ошибках, совершенствуется. Он не хочет тренировать так, как тренировали в свое время его 20 лет назад. Для украинской ментальности и реальности - это просто очень много. Я верю, что все его победы, титулы, достижения впереди!", - написал Тищенко на своей странице в Facebook.

Завтра, 4 января, "Динамо" выйдет из зимнего отпуска и отправится в Турцию для подготовки ко второй половине сезона.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) тренер
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Источник:
Сергій Тищенко
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
03.01.2025 в 14:24
Динамівське
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
03.01.2025 в 14:24
Динамівське
Ответить
0
0

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