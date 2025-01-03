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"Будет ФК Львов". Журналист с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха

Премьер-лига

Игорь Цыганык вспомнил еще один львовский клуб

"Будет ФК Львов". Журналист с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха

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Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык с юмором отреагировал на сенсационную новость об объединении львовских "Руха" и "Карпат" в одну команду.

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"Во Львове шутят, что "Карпаты" и "Рух" объединяются в один клуб, и будут выступать под названием ФК "Львов"!", - написал Цыганык на своей странице в Instagram.

Цыганык вспомнил ПФК "Львов", который прекратил выступления на профессиональном уровне после завершения сезона УПЛ 2022/23.

Напомним, 31 декабря два львовских клуба объявили о том, что с начала сезона УПЛ-2025/26 объединятся в одну команду. "Рух" сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной академии. "Карпаты" сохранят профессиональный статус и заберут игроков основного состава "желто-черных" уже этой зимой. Текущий чемпионат команды доиграют отдельно.

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Игорь Цыганык Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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