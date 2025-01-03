"Жаль, что так произошло". Сергей Ковалец оценил объединение Руха и Карпат

Известный украинский тренер Сергей Ковалец, который не один год своей профессиональной карьеры провел во Львове, поделился своими мыслями относительно новости об объединении "Карпат" и "Руха".

– Эта новость стала настоящей сенсацией начала года. Очень жаль, что так произошло. "Рух" зарекомендовал себя очень хорошей командой, которая отличалась стабильностью и показывала качественный футбол. Важно, что это было украинское направление развития. Так, за четыре последних сезона в составе "Руха" было достаточно легионеров, однако в осенней части нынешнего чемпионата их насчитывалось только двое – француз Плюман и бразилец Клайвер. Львиную часть коллектива составляли украинские футболисты, причем большинство из них – воспитанники львовского футбола. И это здорово.

– В свое время у вас была возможность оценить подобное направление развития клуба, когда возглавляли ФК "Львов".

– Да. Помнится, когда я тренировал этот коллектив, в нем также было много львовских футболистов. Тогда во Львове играли исключительно все украинцы, и ту команду полюбили в городе. Были интересны дерби "Карпаты" – "Львов", которые многие болельщики помнят до сих пор. Поэтому очень жаль, что с сезона 2025/26 очередной принципиальной встречи между двумя львовскими клубами не будет. Дерби "Карпаты" – "Рух" после их последней встречи в апреле этого года мы больше не увидим. Хотя наблюдать за столь бескомпромиссным противостоянием всем было интересно. Вспомните, как в октябре с разницей в восемь дней Львов жил матчами этих соперников – сначала в рамках чемпионата, а затем в 1/8 финала Кубка Украины. В обеих встречах команды обменялись победами, продемонстрировав к радости болельщиков содержательный футбол.

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– Как думаете, может ли что-то измениться в этом деле к лучшему?

– Руководство обоих клубов уже обсудило все нюансы. Поэтому теперь надеемся, что усилившись игроками "желто-черных", "Карпаты" будут бороться за высокие места, а "Рух" все же сумеет продолжить свои выступления в УПЛ. Во всяком случае, лично мне этого очень хотелось бы, - резюмировал Ковалец.