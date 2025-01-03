Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах

Как уже сообщалось, "Динамо" на зимних сборах в Турции просмотрит африканского центрбека. Теперь стало известно имя футболиста.

Согласно данным ТаТоТаке, речь идет о 20-летнем южноафриканце Име Окона.

Окон - игрок клуба "СуперСпорт Юнайтед", выступающий в Премьер-лиге ЮАР. Его рост - 187 см, стоимость на Transfermarkt - 650 тысяч евро. Контракт Окона со своим клубом истекает 30 июня 2025 года.

Отмечается, что как и защитник "Руха" Богдан Слюбик, южноафриканец отправится с "Динамо" на условиях просмотра.