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Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах
Речь идет об африканском центрбеке
Фото: BackpagePix
Как уже сообщалось, "Динамо" на зимних сборах в Турции просмотрит африканского центрбека. Теперь стало известно имя футболиста.
Согласно данным ТаТоТаке, речь идет о 20-летнем южноафриканце Име Окона.
Окон - игрок клуба "СуперСпорт Юнайтед", выступающий в Премьер-лиге ЮАР. Его рост - 187 см, стоимость на Transfermarkt - 650 тысяч евро. Контракт Окона со своим клубом истекает 30 июня 2025 года.
Отмечается, что как и защитник "Руха" Богдан Слюбик, южноафриканец отправится с "Динамо" на условиях просмотра.
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