  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах

Премьер-лига

Речь идет об африканском центрбеке

Стало известно имя легионера, которого Динамо просмотрит на сборах

Фото: BackpagePix

Новина українською

Как уже сообщалось, "Динамо" на зимних сборах в Турции просмотрит африканского центрбека. Теперь стало известно имя футболиста.

Согласно данным ТаТоТаке, речь идет о 20-летнем южноафриканце Име Окона.

Читайте такжеДинамо не планирует возвращать из аренды своего хавбека. О ком идет речь?

Окон - игрок клуба "СуперСпорт Юнайтед", выступающий в Премьер-лиге ЮАР. Его рост - 187 см, стоимость на Transfermarkt - 650 тысяч евро. Контракт Окона со своим клубом истекает 30 июня 2025 года.

Отмечается, что как и защитник "Руха" Богдан Слюбик, южноафриканец отправится с "Динамо" на условиях просмотра.

Читайте такжеОчередной бриллиант академии Динамо. Сборная новых имен в украинском футболе. Центрфорвард
По теме
yellow-arrow
"Жаль, что так произошло". Сергей Ковалец оценил объединение Руха и Карпат
yellow-arrow
"Будет ФК Львов". Журналист с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха
yellow-arrow
"Производит впечатление философа". Журналист поделился мыслями о Шовковском
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости