Снова все то же. В Италии пишут, что Судаков все еще интересен Наполи

Итальянский "Наполи" не отказался от варианта с подписанием хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.

Как пишет Tuttomercatoweb, неаполитанцы уже этой зимой попробуют договориться о трансфере 22-летнего игрока, хотя в итальянском клубе осознают, что переговоры с "Шахтером" простыми не будут.

Напомним, что именно "Наполи" год назад предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда такая сумма не устроила "горняков".

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до конца 2028 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 23 матча за "Шахтер", в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.