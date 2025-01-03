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Снова все то же. В Италии пишут, что Судаков все еще интересен Наполи
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shakhtar.com
Итальянский "Наполи" не отказался от варианта с подписанием хавбека "Шахтера" Георгия Судакова.
Как пишет Tuttomercatoweb, неаполитанцы уже этой зимой попробуют договориться о трансфере 22-летнего игрока, хотя в итальянском клубе осознают, что переговоры с "Шахтером" простыми не будут.
Напомним, что именно "Наполи" год назад предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда такая сумма не устроила "горняков".
Контракт Судакова с "Шахтером" действует до конца 2028 года.
В текущем сезоне хавбек сыграл 23 матча за "Шахтер", в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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