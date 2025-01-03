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Защитник Руха присоединился к Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Богдан Слюбик поедет на зимний сбор с киевлянами

Защитник Руха присоединился к Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский защитник "Руха" Богдан Слюбик уже прибыл в Киев и присоединился к "Динамо".

Как сообщает Динамомания, 20-летний футболист находится на тренировочной базе команды, откуда отправится на сборы киевлян Турцию, где тренерский штаб оценит его игру и примет решение о целесообразности подписания игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Слюбик принял участие в шести матчах за "желто-черных", без результативных действий.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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