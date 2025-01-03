Защитник Руха присоединился к Динамо

Украинский защитник "Руха" Богдан Слюбик уже прибыл в Киев и присоединился к " Динамо ".

Как сообщает Динамомания, 20-летний футболист находится на тренировочной базе команды, откуда отправится на сборы киевлян Турцию, где тренерский штаб оценит его игру и примет решение о целесообразности подписания игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Слюбик принял участие в шести матчах за "желто-черных", без результативных действий.