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Защитник Руха присоединился к Динамо
Богдан Слюбик поедет на зимний сбор с киевлянами
Фото: ФК Рух
Украинский защитник "Руха" Богдан Слюбик уже прибыл в Киев и присоединился к "
Как сообщает Динамомания, 20-летний футболист находится на тренировочной базе команды, откуда отправится на сборы киевлян Турцию, где тренерский штаб оценит его игру и примет решение о целесообразности подписания игрока.
Напомним, что в текущем сезоне Слюбик принял участие в шести матчах за "желто-черных", без результативных действий.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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