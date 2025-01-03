Кульчицкий: Карпаты должны быть чистыми, без каких-то там приставок или двойных названий

Бывший полузащитник и капитан "Карпат" Игорь Кульчицкий отреагировал на слияние двух львовских клубов - "Карпат" и "Руха".

"От этих событий "Карпаты" будут иметь только пользу и станут сильнее. И вряд ли это объединение или слияние. Если бы было слияние, то команда бы называлась по-другому. Но на это никто не пойдет. Потому что "Карпаты" есть "Карпаты". "Карпаты" должны быть чистыми, без каких-то там приставок или двойных названий. Такое в истории уже было и воспринималось львовянами исключительно негативно. Я об объединении СКА и "Карпат" в 80-е годы прошлого столетия. Львов – свободный город и здесь никто не хотел поддерживать солдатскую команду, команду, которая носила название в честь поработителей Украины. "Рух" – это немного другое, но двойного названия "Карпатам“ точно не надо.

А вот игроки "Руха" "Карпаты" усилят. Там хватает хороших ребят – и в команде УПЛ, и в школе. Тем более, что многие из этих ребят являются воспитанниками "Карпат", которых Козловский переманил к себе. Думаю, минимум четыре-пять игроков "Руха" "Карпатам" сильно помогут. Команда нуждается в усилении во всех звеньях и у "Руха" такие футболисты есть. Кто именно заинтересует Лупашко, увидим в ближайшее время, когда команда 18 января отправится на первый сбор в Турцию", - сказал Кульчицкий.