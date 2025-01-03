Проиграл конкуренцию Суркису. Голкипер Динамо U-19 покинул команду

18-летний голкипер юношеской команды "Динамо" U-19 Никита Гудименко покинул столичную команду, сообщает "Динамомания".

По данным источника, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Также может покинуть "Динамо" U-19 и 18-летний правый вингер Кирилл Пашко.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года, но Пашко может покинуть команду уже сейчас, так как у игрокаесть варианты как в Украине, так и за рубежом.

Отметим, что Гудименко за "Динамо" U-19, где основным вратарем является Вячеслав Суркис, сыграл в текущем сезоне только 3 матча.

Пашко, в свою очередь, в текущем сезоне из-за травмы провел 1 матч за "Динамо" U-19.