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Проиграл конкуренцию Суркису. Голкипер Динамо U-19 покинул команду

Премьер-лига

Новости из юношеской команды киевлян

Проиграл конкуренцию Суркису. Голкипер Динамо U-19 покинул команду

fcdynamo.com

Новина українською

18-летний голкипер юношеской команды "Динамо" U-19 Никита Гудименко покинул столичную команду, сообщает "Динамомания".

По данным источника, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Также может покинуть "Динамо" U-19 и 18-летний правый вингер Кирилл Пашко.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года, но Пашко может покинуть команду уже сейчас, так как у игрокаесть варианты как в Украине, так и за рубежом.

Отметим, что Гудименко за "Динамо" U-19, где основным вратарем является Вячеслав Суркис, сыграл в текущем сезоне только 3 матча.

Пашко, в свою очередь, в текущем сезоне из-за травмы провел 1 матч за "Динамо" U-19.

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
03.01.2025 в 20:33
Ми Біловара в ЦЗ переварити не можемо, тепер ше Суркіса в ворота, і всьо, ппц
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
03.01.2025 в 20:33
Ми Біловара в ЦЗ переварити не можемо, тепер ше Суркіса в ворота, і всьо, ппц
Ответить
0
0
fatov1986 (Лондон)
03.01.2025 в 19:33
Ну кто бы мог предположить?
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0
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