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Проиграл конкуренцию Суркису. Голкипер Динамо U-19 покинул команду
Новости из юношеской команды киевлян
fcdynamo.com
18-летний голкипер юношеской команды "Динамо" U-19 Никита Гудименко покинул столичную команду, сообщает "Динамомания".
По данным источника, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Также может покинуть "Динамо" U-19 и 18-летний правый вингер Кирилл Пашко.
Его контракт рассчитан до лета 2025 года, но Пашко может покинуть команду уже сейчас, так как у игрокаесть варианты как в Украине, так и за рубежом.
Отметим, что Гудименко за "Динамо" U-19, где основным вратарем является Вячеслав Суркис, сыграл в текущем сезоне только 3 матча.
Пашко, в свою очередь, в текущем сезоне из-за травмы провел 1 матч за "Динамо" U-19.
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