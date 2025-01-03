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Процент легионеров в текущем сезоне УПЛ вышел почти на показатель сезона-2019/20
22,22% от общего количества игроков
Фото: ФК ЛНЗ
В осенней части сезона-2024/25 в
По сравнению с сезоном-2023/24 процент легионеров увеличился и вышел почти на показатель сезона-2019/20.
Больше иностранных футболистов на данном отрезке сезона выходило на поле в составе ЛНЗ — 12. Без услуг легионеров обошлись два клуба — "Оболонь" и "Ингулец".
За всю историю чемпионатов Украины на поле выходил 4431 футболист, в том числе 1353 легионера (30,53%).
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