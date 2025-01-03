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Официально: Ворскла арендовала двух игроков Динамо
Аренда до конца сезона
Фото: ФК Динамо Київ
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Соответствующее соглашение было достигнуто между клубами. Срок аренды обоих игроков – до конца текущего сезона.
Также "Ворскла" сообщила, что оба новичка поедут на зимние сборы в Турцию.
В первой части сезона 2024/25 Малыш принял участие в одном матче "Динамо" в УПЛ, одном матче Кубка Украины и одном матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Кубковая игра с "Ворсклой" была единственной, в которой Навин попал в стартовый состав.
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Александр Шевченко в первой части сезона чемпионата U19 принял участие в шести матчах (не в стартовом составе), отличившись одним голом.
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