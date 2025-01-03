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Официально: Ворскла арендовала двух игроков Динамо

Премьер-лига
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Аренда до конца сезона

Официально: Ворскла арендовала двух игроков Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" официально объявило, что 21-летний защитник команды Навин Малыш и 18-летний полузащитник юношеской команды U-19 Александр Шевченко отправляются в аренду в "Ворсклу".

Соответствующее соглашение было достигнуто между клубами. Срок аренды обоих игроков – до конца текущего сезона.

Также "Ворскла" сообщила, что оба новичка поедут на зимние сборы в Турцию.

В первой части сезона 2024/25 Малыш принял участие в одном матче "Динамо" в УПЛ, одном матче Кубка Украины и одном матче квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Кубковая игра с "Ворсклой" была единственной, в которой Навин попал в стартовый состав.

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Александр Шевченко в первой части сезона чемпионата U19 принял участие в шести матчах (не в стартовом составе), отличившись одним голом.

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Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Навин Малыш
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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