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Турецкий клуб хочет подписать Тараса Степаненко
Команда находится в нижней половине таблицы местного чемпионата
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Турецкий "Сивасспор" намерен подписать капитана донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко.
Как сообщил местный журналист Эрсан Сердал, 35-летний полузащитник заинтересовал "Сивасспор". Поскольку его контракт с "горняками" заканчивается летом этого года, переговоры могут начаться уже в ближайшее время.
В этом сезоне украинец провел 15 матчей в составе "Шахтера" и национальной сборной Украины во всех турнирах.
Добавим, что "Сивасспор" занимает 15-е место в чемпионате Турции, набрав 19 очков после 17-ти туров.
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Авторитетный сайт Trasnfermarkt оценивает стоимость Тараса Степаненко в полтора миллиона евро.
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