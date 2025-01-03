Турецкий клуб хочет подписать Тараса Степаненко

Турецкий "Сивасспор" намерен подписать капитана донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко.

Как сообщил местный журналист Эрсан Сердал, 35-летний полузащитник заинтересовал "Сивасспор". Поскольку его контракт с "горняками" заканчивается летом этого года, переговоры могут начаться уже в ближайшее время.

В этом сезоне украинец провел 15 матчей в составе "Шахтера" и национальной сборной Украины во всех турнирах.

Добавим, что "Сивасспор" занимает 15-е место в чемпионате Турции, набрав 19 очков после 17-ти туров.

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Авторитетный сайт Trasnfermarkt оценивает стоимость Тараса Степаненко в полтора миллиона евро.