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Турецкий клуб хочет подписать Тараса Степаненко

Премьер-лига

Команда находится в нижней половине таблицы местного чемпионата

Турецкий клуб хочет подписать Тараса Степаненко

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

Турецкий "Сивасспор" намерен подписать капитана донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко.

Как сообщил местный журналист Эрсан Сердал, 35-летний полузащитник заинтересовал "Сивасспор". Поскольку его контракт с "горняками" заканчивается летом этого года, переговоры могут начаться уже в ближайшее время.

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В этом сезоне украинец провел 15 матчей в составе "Шахтера" и национальной сборной Украины во всех турнирах.

Добавим, что "Сивасспор" занимает 15-е место в чемпионате Турции, набрав 19 очков после 17-ти туров.

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Авторитетный сайт Trasnfermarkt оценивает стоимость Тараса Степаненко в полтора миллиона евро.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Сивасспор (Сивас)
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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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fanatSD (донецк)
03.01.2025 в 20:40
нужно отпускать
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Комментарии 2
fanatSD (донецк)
03.01.2025 в 20:40
нужно отпускать
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жека-киев (биг виладж)
03.01.2025 в 20:28
Відпускайте, все одно не грає, а зп мабуть пристойна. А ті чудіки, як вилетять то вже не треба буде.Краще з тих грошей Зубкову трохи добавте, шоб ше рік не рипався. Бо в єврокубках біда.
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