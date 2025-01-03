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Из-за океана. На Зубкова появился еще один претендент

Премьер-лига
Обновлено

Клуб МЛС предложил за игрока 5 миллионов долларов

Из-за океана. На Зубкова появился еще один претендент

Фото: ФК Шахтер

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Появился еще один претендент на украинского вингера "Шахтера" Александра Зубкова.

Как сообщает журналист Том Бергет, на игрока претендует клуб МЛС "Сан-Диего".

По данным источника, "Сан-Диего" предложил украинскому клубу около 5 миллионов долларов, но "Шахтер" хочет больше. Переговоры продолжаются.

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Отметим, что недавно по 28-летнему вингеру вел переговоры турецкий "Трабзонспор", при этом сообщалось что "Шахтер" хотел получить за одного из своих лидеров 8 млн евро.

Напомним, что в активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.

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