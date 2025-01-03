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Из-за океана. На Зубкова появился еще один претендент
Клуб МЛС предложил за игрока 5 миллионов долларов
Фото: ФК Шахтер
Появился еще один претендент на украинского вингера "
Как сообщает журналист Том Бергет, на игрока претендует клуб МЛС "Сан-Диего".
По данным источника, "Сан-Диего" предложил украинскому клубу около 5 миллионов долларов, но "Шахтер" хочет больше. Переговоры продолжаются.
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Отметим, что недавно по 28-летнему вингеру вел переговоры турецкий "Трабзонспор", при этом сообщалось что
Напомним, что в активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.
Sources: San Diego FC are in talks to sign Ukraine int'l winger Oleksandr Zubkov from Shakhtar Donetsk.— Tom Bogert (@tombogert) January 3, 2025
San Diego bid around $5m but Shakhtar want more. Talks ongoing. Would be DP.
Zubkov, 28, has 36 caps w/ Ukraine. 5g/5a in 768 league mins this season. https://t.co/sdRJZ28f1L
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