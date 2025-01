Из-за океана. На Зубкова появился еще один претендент

Появился еще один претендент на украинского вингера " Шахтера " Александра Зубкова.

Как сообщает журналист Том Бергет, на игрока претендует клуб МЛС "Сан-Диего".

По данным источника, "Сан-Диего" предложил украинскому клубу около 5 миллионов долларов, но "Шахтер" хочет больше. Переговоры продолжаются.

Отметим, что недавно по 28-летнему вингеру вел переговоры турецкий "Трабзонспор", при этом сообщалось что "Шахтер" хотел получить за одного из своих лидеров 8 млн евро .

Напомним, что в активе Александра в этом сезоне семь голов и шесть ассистов в 19 матчах за клуб.

Sources: San Diego FC are in talks to sign Ukraine int'l winger Oleksandr Zubkov from Shakhtar Donetsk.



San Diego bid around $5m but Shakhtar want more. Talks ongoing. Would be DP.



Zubkov, 28, has 36 caps w/ Ukraine. 5g/5a in 768 league mins this season. https://t.co/sdRJZ28f1L