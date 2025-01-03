По рекомендации легенды киевлян. Новые подробности возможного подписания Динамо защитника из ЮАР

Стали известны некоторые подробности возможного подписания "Динамо" 20-летнего центральный защитник с гражданством Южной Африки Име Окона.

Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может прибыть в Киев на просмотр. Впрочем, как сообщает "Динамомания", пока что как минимум на клубной базе такой футболист отсутствует.

Вероятно, если информация правдива, игрок прибудет прямо на сбор команды в Турцию.

По данным источника, Окона мог порекомендовать в "Динамо" Айила Юссуф, нигерийский легионер, отдавший киевскому клубу почти 10 лет своей карьеры. Что интересно, отец Име также нигериец, однако у самого игрока гражданство ЮАР.

Окон - игрок клуба "СуперСпорт Юнайтед", выступающий в Премьер-лиге ЮАР. Его рост - 187 см, а контракт Окона со своим клубом истекает 30 июня 2025 года.