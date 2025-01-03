Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По рекомендации легенды киевлян. Новые подробности возможного подписания Динамо защитника из ЮАР
Вероятно, Име Окон приедет на просмотр уже в Турцию
фото из свободных источников
Стали известны некоторые подробности
Ранее сообщалось, что футболист в ближайшее время может прибыть в Киев на просмотр. Впрочем, как сообщает "Динамомания", пока что как минимум на клубной базе такой футболист отсутствует.
Вероятно, если информация правдива, игрок прибудет прямо на сбор команды в Турцию.
По данным источника, Окона мог порекомендовать в "Динамо" Айила Юссуф, нигерийский легионер, отдавший киевскому клубу почти 10 лет своей карьеры. Что интересно, отец Име также нигериец, однако у самого игрока гражданство ЮАР.
Окон - игрок клуба "СуперСпорт Юнайтед", выступающий в Премьер-лиге ЮАР. Его рост - 187 см, а контракт Окона со своим клубом истекает 30 июня 2025 года.
Также отмечается, что еще одним центрбеком, который просмотрит "Динамо", является Богдан Слюбик.
Популярное сейчас
- Защитник Руха присоединился к Динамо
- Зеленский раскрыл, что именно имеет в виду под "справедливым миром"
- Довбик провел личный разговор с Раньери - подробности
- УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина