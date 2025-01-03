Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши

" Динамо " проявляет интерес к ивуарийскому вингеру познаньского "Леха" Адриэлю Ба Луа, сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

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У 28-летнего футболиста, который не поедет на сборы команды в Турцию, есть на руках несколько предложений. Кроме киевского клуба, игроком интересуются в России и Азербайджане, и другие польские команды.

Отметим, что в текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.