  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши

Премьер-лига
Обновлено

У Адриэля Ба Луа есть несколько предложений

Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши

фото из соцсетей

Новина українською

"Динамо" проявляет интерес к ивуарийскому вингеру познаньского "Леха" Адриэлю Ба Луа, сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У 28-летнего футболиста, который не поедет на сборы команды в Турцию, есть на руках несколько предложений. Кроме киевского клуба, игроком интересуются в России и Азербайджане, и другие польские команды.

Отметим, что в текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Процент легионеров в текущем сезоне УПЛ вышел почти на показатель сезона-2019/20
yellow-arrow
По рекомендации легенды киевлян. Новые подробности возможного подписания Динамо защитника из ЮАР
yellow-arrow
Из-за океана. На Зубкова появился еще один претендент
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
03.01.2025 в 21:53
Кто этот мощный старик
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
03.01.2025 в 21:53
Кто этот мощный старик
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости