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Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши
У Адриэля Ба Луа есть несколько предложений
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У 28-летнего футболиста, который не поедет на сборы команды в Турцию, есть на руках несколько предложений. Кроме киевского клуба, игроком интересуются в России и Азербайджане, и другие польские команды.
Отметим, что в текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.
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Источник:Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
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жека-киев (биг виладж)
03.01.2025 в 21:53
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