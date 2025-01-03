Молодость плюс опыт - кто из футболистов УПЛ удивил в первой части сезона 2024/2025

Первая половина сезона 2024/2025 пройдена. Нельзя сказать, что осенний период нас только радовал. Было много и разочарований. Однако, сегодня хотелось бы поговорить о хорошем. Кто из футболистов УПЛ впечатлял на протяжении пяти горячих футбольных месяцев?

Александр Кемкин ("Карпаты")

Александр громко заявил о себе еще в сезоне 2023/2024, выступая за "Минай". Мастер отражения пенальти и не только постоянно получал комплименты от болельщиков. Летом 2024 года "Карпаты", вернувшись в УПЛ со второго дивизиона, начали усиливать свой состав. Кемкин подписал контракт с львовянами и занял место первого номера в команде. Адаптация молодого футболиста в новой команде могла внести свои коррективы в игру. Однако, Александр продолжает удивлять болельщиков теперь уже "Карпат" своей реакцией и сейвами. Из 16-ти матчей голкипер восемь отстоял на ноль. Для сравнения, у Дмитрия Ризныка из 17-ти матчей (УПЛ) - шесть сухих. Не удивительно, что 22-летний голкипер отправил в резерв опытного 34-летнего Ильющенкова.

Алексей Паламарчук ("Ингулец")

Еще один голкипер УПЛ - мастер отражения пенальти. 33-летний Александр в ноябре в матче с "Ворсклой" побил рекорд УПЛ - отбил пятый подряд одиннадцатиметровый. Впечатлил. В нынешнем сезоне провел пять сухих матчей, а всего в УПЛ теперь у Паламарчука 15 игр на ноль.

Мигел Кампуш ("Александрия")

Португалец приехал в "Александрию" в январе 2024 года. Но сказать что-то хорошее после его первых месяцев в Украине нельзя было. Его умение работать с мячом, конечно, было заметно. Но ощутимы для команды были ошибки, привозы и постоянные карточки, особенно - красная в матче с "Черноморцем", в котором "горожане" потеряли очки, оставшись в меньшинстве уже на 16-й минуте.

Совершенно иначе выглядит португальский футболист в сезоне 2024/2025. Начинал Мигел сезон резервистом. Но уже после трех туров плотно занял место в стартовом составе и вместе с Шабановым может претендовать на один из результативных дуэтов защиты УПЛ. Кампуш идеально вписался в команду и стиль игры Ротаня. Улучшил дисциплину на поле - всего три желтые карточки. Ну а его хет-трик в ворота "Карпат" (09.11.2024) - вишенка на тортике первой половины сезона.

Илья Крупский ("Ворскла")

20-летний правый защитник прогрессирует не по дням, а по часам. Работа с мячом, скорость, чтение игры, самоотдача, дисциплина - все со знаком "плюс". Конечно, у молодого футболиста есть и недостатки. Но их устранить можно только со временем и приобретенным опытом. Руслан Ротань прокомментировал взлет Крупского: "У Ильи большое будущее. Очень техничный и мотивированный игрок".

Прогресс Крупского лишний раз доказывает, что талантливая молодежь в УПЛ есть. Она готова уже сегодня удивлять и наступать на пятки возрастным звездам.

Иван Дибанго ("Кривбасс")

15 сентября в матче с "Левым Берегом" 22-летний камерунец получил тяжелую травму и перенес операцию. Два месяца ушло на восстановление. Никто и предположить не мог, что Иван, вернувшись на футбольное поле, будет практически в такой же хорошей физической форме, как и до травмы. Завершал первую часть сезона Дибанго одним из лучших левых защитников УПЛ.

Иван Калюжный ("Александрия")

Пожалуй, Калюжный по праву занимает первое место в списке тех, кто больше всех удивил в первой части сезона. Список клубов, за которые выступал украинский полузащитник достаточно разнообразный - от киевского "Динамо" через "Металлист 1925", "Рух", "Александрию", ЛНЗ, Исландию и даже Индию. Именно после профессионального путешествия в Индию о Калюжном заговорили в Украине. Весной 2024 года Иван надел футболку "Александрии" и достаточно быстро вписался в систему Руслана Ротаня. Но самое громкое признание болельщиков футболист получил в дебютном матче за сборную Украины в матче с Грузией. И надо сказать, СуперИван, действительно всех удивил своей уверенной игрой на таком высоком уровне. Весь первый отрезок сезона в "Александрии" Иван продолжает подтверждать статус ключевого игрока команды.

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

27-летний полузащитник присоединился к "Полесью" летом 2024 года. Можно было предположить, что Алексею потребуется время на адаптацию в новой команде. Однако футболист с первых матчей заявил о себе, как об одном из ключевых игроков основного состава и подтверждал этот статус на протяжении всей первой части сезона. В декабре Алексей стал четвертый раз подряд лучшим игроком месяца в составе "Полесья". Правый вингер занял вторую строчку среди лучших бомбардиров УПЛ: 18 матчей - девять голов и два ассиста.

Алексей Сыч ("Рух")

23-летний защитник "Руха" всегда привлекал внимание своим талантом и грамотным футболом. Но именно в первой части нынешнего сезона его прогресс заставил многих обратить внимание. Один из ключевых игроков "Руха" получил вызов в сборную Украины и дебютировал в матче с Албанией. Сыч, кстати, первый игрок "желто-черных", получивший вызов в главную команду страны. И надо признать, что Алексей не провалил свой дебют.

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Сыч получил и признание болельщиков - по итогам осенней части сезона защитник признан лучшим футболистом команды. Результат профессионального роста футболиста - внимание со стороны "Динамо". Правда, в Киев Алексей пока не приедет. Футболиста планируют подписать "Карпаты".

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Несмотря на отрицательный результат выступлений нашей сборной и не очень убедительный футбол "Шахтера" во всех турнирах, нельзя не уделить внимание Дмитрию Ризныку. Сколько раз голкипер спас "Шахтер" и в УПЛ, и в Лиге чемпионов. Его сейвы ни один раз попадали в список лучших. В матче с ПСВ (Лига чемпионов) Ризнык установил рекорд за всю историю турнира - 15 сейвов. "Горняки", к сожалению, проиграли, но именно Ризныка болельщики назвали героем матча.