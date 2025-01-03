"Вы должны были вынести Довбика с поля", - Вирт пояснил свои скандальные слова

Бывший главный тренер " Вереса " Юрий Вирт объяснился по поводу своих скандальных слов, когда после матча с "Днепром-1" тренер жестко обратился к своим подопечным, заявив, что они должны сделать так, чтобы Артема Довбика "вынесли с поля" из-за травмы.

Этот спич попал в одну из серии сериала о "Вересе", что вызвало большой резонанс.