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"Вы должны были вынести Довбика с поля", - Вирт пояснил свои скандальные слова

Премьер-лига

Резонансное было дело

"Вы должны были вынести Довбика с поля", - Вирт пояснил свои скандальные слова

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший главный тренер "Вереса" Юрий Вирт объяснился по поводу своих скандальных слов, когда после матча с "Днепром-1" тренер жестко обратился к своим подопечным, заявив, что они должны сделать так, чтобы Артема Довбика "вынесли с поля" из-за травмы.

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Этот спич попал в одну из серии сериала о "Вересе", что вызвало большой резонанс.

"Я не знал, что этот эпизод войдет в финальную вырезку. Я не мониторил – смотрел только тогда, когда серия выходила. Мы должны вести борьбу, может не правильно подобрал слова, но ведь надо было играть более жестко.

Я сам звонил по телефону Артему и пообщался с Артемом после того эпизода. Он говорил: "Да, Николаевич, не берите себе в голову – это люди себе там накручивают". Футбольные люди все прекрасно понимают. КДК даже не рассматривало эту ситуацию, потому что эти слова уже были сказаны после игры", – сказал Вирт.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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