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"Вы должны были вынести Довбика с поля", - Вирт пояснил свои скандальные слова
Резонансное было дело
Фото: НК Верес
Бывший главный тренер "
Этот спич попал в одну из серии сериала о "Вересе", что вызвало большой резонанс.
"Я не знал, что этот эпизод войдет в финальную вырезку. Я не мониторил – смотрел только тогда, когда серия выходила. Мы должны вести борьбу, может не правильно подобрал слова, но ведь надо было играть более жестко.
Я сам звонил по телефону Артему и пообщался с Артемом после того эпизода. Он говорил: "Да, Николаевич, не берите себе в голову – это люди себе там накручивают". Футбольные люди все прекрасно понимают. КДК даже не рассматривало эту ситуацию, потому что эти слова уже были сказаны после игры", – сказал Вирт.
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