Гецко - о слиянии Руха и Карпат: Ничего хорошего

Бывший игрок "Карпат" и сборной Украины Иван Гецко отреагировал на слияние двух львовских клубов - "Карпат" и "Руха".

– Что тут говорить… Я так понимаю, дела у одного из президентов клубов не очень хорошие. Так что, видимо, и решили: чтобы всего, что создано, окончательно не развалить, и был сделан этот шаг.

– Как вы думаете, что из этой идеи выйдет?

– Ничего хорошего. Хотели видеть "Рух" в Лиге Европы, и чтобы он регулярно играл в еврокубках, а теперь взяли и просто развалили команду. "Рух" мне очень нравился. Очень. Хорошая у клуба и детская школа. И хотя владелец утверждает, что она будет продолжать функционировать под его руководством, это все под вопросом. Посудите сами: зачем содержать футбольную школу, если главной команды, куда должны отдавать ее воспитанников, не будет? Отдавать в "Карпаты"? У этого клуба есть своя школа, и мне кажется, что в нем в первую очередь будут ориентироваться на своих, чем на выпускников "Руха". Мне кажется, что все развалится и на этом закончится.

– В свое время в столице Галичины уже было два клуба в элите – "Карпаты" и "Львов", но к чему это привело, болельщики хорошо знают.

– Именно. По-моему, один город две суперкоманды не потянет. Слава Богу, что хотя бы "Карпаты" вернулись в элиту. Но "Рух" им сейчас уже не будет конкурентом. Небольшая группа игроков, насколько я знаю, перейдет в "Карпаты", другие тоже разъедутся кто куда. Жаль. Ведь у "Руха" была очень хорошая молодежь, которая имела большую перспективу и вообще играла неплохо. И мне очень досадно, что все с такой легкостью разваливается.