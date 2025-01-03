Судаков находится в приоритете Наполи на зимнее трансферное окно, - источник

Итальянский журналист и инсайдер Марко Контеиро подтверждает интерес "Наполи" к полузащитнику донецкого "Шахтера" Георгию Судакову .

По информации источника, 22-летний украинец является одним из главных приоритетов для неаполитанцев на январское трансферное окно. В Неаполе надеются подписать игрока на выгодных условиях уже в январе.

Напомним, что именно "Наполи" год назад предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда такая сумма не устроила "горняков".

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Контракт Судакова с "Шахтером" действует до конца 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл 23 матча за "Шахтер", в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.