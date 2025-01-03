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Судаков находится в приоритете Наполи на зимнее трансферное окно, - источник
Снова Наполи, снова Судаков
shakhtar.com
Итальянский журналист и инсайдер Марко Контеиро подтверждает
По информации источника, 22-летний украинец является одним из главных приоритетов для неаполитанцев на январское трансферное окно. В Неаполе надеются подписать игрока на выгодных условиях уже в январе.
Напомним, что именно "Наполи" год назад предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда такая сумма не устроила "горняков".
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Контракт Судакова с "Шахтером" действует до конца 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл 23 матча за "Шахтер", в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
???? Il #Napoli torna forte su Georgiy Sudakov dello Shakthar Donetsk.— Marco Conterio (@marcoconterio) January 3, 2025
???????? È la mezzala in cima alla lista dei sogni azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis spera di strapparlo a condizioni vantaggiose già a gennaio. pic.twitter.com/M6EEN6Fuir
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