  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Судаков находится в приоритете Наполи на зимнее трансферное окно, - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков находится в приоритете Наполи на зимнее трансферное окно, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Снова Наполи, снова Судаков

Судаков находится в приоритете Наполи на зимнее трансферное окно, - источник

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский журналист и инсайдер Марко Контеиро подтверждает интерес "Наполи" к полузащитнику донецкого "Шахтера" Георгию Судакову.

По информации источника, 22-летний украинец является одним из главных приоритетов для неаполитанцев на январское трансферное окно. В Неаполе надеются подписать игрока на выгодных условиях уже в январе.

Напомним, что именно "Наполи" год назад предлагал за Судакова 40 млн евро, но тогда такая сумма не устроила "горняков".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до конца 2028 года. В текущем сезоне хавбек сыграл 23 матча за "Шахтер", в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
"Это бомба", - Кополовец доволен слиянием Руха и Карпат
yellow-arrow
Гецко - о слиянии Руха и Карпат: Ничего хорошего
yellow-arrow
"Вы должны были вынести Довбика с поля", - Вирт пояснил свои скандальные слова
Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости