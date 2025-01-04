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"Это бомба", - Кополовец доволен слиянием Руха и Карпат

Премьер-лига

Карпаты точно останутся в выигрыше

"Это бомба", - Кополовец доволен слиянием Руха и Карпат

fckarpaty.org.ua

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Бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец отреагировал на слияние двух львовских клубов - "Карпат" и "Руха".

"Руководители клубов подарили нам футбольную бомбу. У "Руха" очень много хороших футболистов, с которыми "Карпаты" ощутимо усилятся. Одно дело, когда команда усиливается двумя-тремя футболистами раз в полгода и совсем другое – когда сливаются два действительно боеспособных коллектива.

Целью объединения является ускорение процесса выхода команды в еврокубки, от чего выигрывает весь львовский футбол. По отдельности "Карпатам" и "Руху" справиться с этой задачей было бы гораздо сложнее. "Карпаты" от этого слияния только выиграют, поскольку, во-первых, название команды не изменится; во-вторых, появление пяти-шести новых футболистов повлечет за собой ощутимый прорыв в результатах. Тем более что большинство этих игроков "Карпатам" не чужды, они являются выходцами из нашей школы", - сказал Кополовец.

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Михаил Кополовец Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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