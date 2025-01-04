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"Это бомба", - Кополовец доволен слиянием Руха и Карпат
Карпаты точно останутся в выигрыше
fckarpaty.org.ua
Бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец отреагировал на
"Руководители клубов подарили нам футбольную бомбу. У "Руха" очень много хороших футболистов, с которыми "Карпаты" ощутимо усилятся. Одно дело, когда команда усиливается двумя-тремя футболистами раз в полгода и совсем другое – когда сливаются два действительно боеспособных коллектива.
Целью объединения является ускорение процесса выхода команды в еврокубки, от чего выигрывает весь львовский футбол. По отдельности "Карпатам" и "Руху" справиться с этой задачей было бы гораздо сложнее. "Карпаты" от этого слияния только выиграют, поскольку, во-первых, название команды не изменится; во-вторых, появление пяти-шести новых футболистов повлечет за собой ощутимый прорыв в результатах. Тем более что большинство этих игроков "Карпатам" не чужды, они являются выходцами из нашей школы", - сказал Кополовец.
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