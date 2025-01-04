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Кипер Шахтера объяснил, как ему удалось совершить 15 сейвов за один матч
Все сбрасывает на везение
Getty Images/Global Images Ukraine
27 ноября 2024 года в матче "ПСВ" - "Шахтер" голкипер украинской команды Дмитрий Ризнык совершил 15 сейвов за одну игру, тем самым став рекордсменом турнира по показателю отраженных ударов.
"Это какая-то доля везения, не знаю. Как вратарь, должен понимать, что когда ты ловишь кураж или свою игру, то у тебя почти все получается. Так оно и получилось", — сказал Ризнык в интервью YouTube-каналу "Шахтера".
Добавим, что тогда матч завершился победой "ПСВ" со счетом 3:2.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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