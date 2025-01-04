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Новый год – новое агентство. Бражко утвердил договор с новой компанией

Премьер-лига

Подписал контракт с известным агентством

Новый год – новое агентство. Бражко утвердил договор с новой компанией

uaf.ua

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Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заключил контракт с новым агентством.

Опорник "Динамо" Владимир Бражко присоединился к агентству ProStar Football Agency.

"Начинаем год с важного для компании ProStar продления контракта с талантливым и амбициозным игроком киевского "Динамо" и сборной Украины - Владимиром Бражко. Владимир, благодарны за доверие! И искренне желаем дальнейших успехов на футбольном поле и больше ярких побед!", — сказал представитель ProStar Football Agency Александр Карпов.

Напомним, за этот сезон в УПЛ Бражко забил три гола и отдал одну голевую передачу в 13 матчах.

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Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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