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Новый год – новое агентство. Бражко утвердил договор с новой компанией
Подписал контракт с известным агентством
uaf.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заключил контракт с новым агентством.
Опорник "Динамо" Владимир Бражко присоединился к агентству ProStar Football Agency.
"Начинаем год с важного для компании ProStar продления контракта с талантливым и амбициозным игроком киевского "Динамо" и сборной Украины - Владимиром Бражко. Владимир, благодарны за доверие! И искренне желаем дальнейших успехов на футбольном поле и больше ярких побед!", — сказал представитель ProStar Football Agency Александр Карпов.
Напомним, за этот сезон в УПЛ Бражко забил три гола и отдал одну голевую передачу в 13 матчах.
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