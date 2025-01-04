Новый год – новое агентство. Бражко утвердил договор с новой компанией

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко заключил контракт с новым агентством.

Опорник "Динамо" Владимир Бражко присоединился к агентству ProStar Football Agency.

"Начинаем год с важного для компании ProStar продления контракта с талантливым и амбициозным игроком киевского "Динамо" и сборной Украины - Владимиром Бражко. Владимир, благодарны за доверие! И искренне желаем дальнейших успехов на футбольном поле и больше ярких побед!", — сказал представитель ProStar Football Agency Александр Карпов.