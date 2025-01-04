Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В состоянии киевлян отсутствует Шепелев

Утром 4 января "Динамо" официально вышло из отпуска. Клуб начал проходить медосмотр в клинике "Добробут".

Как сообщает сайт Dynamo.kiev.ua, вместе с "бело-синими" врачебное обследование пройдет и защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик. Он прибыл к киевлянам на просмотр.

Вместе с первой командой также присутствуют трое представителей "Динамо" U-19: Вячеслав Суркис, Даниил Ищенко, Владислав Герич и Матвей Пономаренко. Все они проведут предстоящий межсезонный сбор под руководством Александра Шовковского.

Также нет в списке футболистов полузащитника Владимира Шепелева. Тренерский штаб киевлян, по слухам, не рассчитывает на игрока во второй половине сезона.

Всего на медосмотр прибыли 30 футболистов.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.

Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко. Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Беловар, Тарас Михавко, Александр Тимчик, Даниил Ищенко, Богдан Слюбик.

Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Беловар, Тарас Михавко, Александр Тимчик, Даниил Ищенко, Богдан Слюбик. Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко.

Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко. Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Владислав Герич.

Еще один потенциальный новичок "бело-синих" Име Окона присоединится к команде уже на сборах.

Уже завтра, 5 января, "Динамо" отправится в Турцию – там подопечные Шовковского проведут подготовку ко второй части сезона. На 10 января запланирован первый спарринг – против немецкого "Магдебурга". 12 января киевляне сыграют с румынским "Стяуа", 13 января – с "Видзевом", а 16 января – против ЦСКА 1948.

21 января подопечные Шовковского сыграют против "Галатасарая" в Стамбуле, а 30 января против РФШ в Гамбурге.