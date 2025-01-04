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Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В стане киевлян отсутствует Шепелев

Премьер-лига
Обновлено

Владимир покинет команду?

Защитник Руха и Суркис-младший прошли медосмотр вместе с Динамо. В стане киевлян отсутствует Шепелев

Фото: О. Васильєва, Dynamo.kiev.ua

Новина українською

Утром 4 января "Динамо" официально вышло из отпуска. Клуб начал проходить медосмотр в клинике "Добробут".

Как сообщает сайт Dynamo.kiev.ua, вместе с "бело-синими" врачебное обследование пройдет и защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик. Он прибыл к киевлянам на просмотр.

Вместе с первой командой также присутствуют трое представителей "Динамо" U-19: Вячеслав Суркис, Даниил Ищенко, Владислав Герич и Матвей Пономаренко. Все они проведут предстоящий межсезонный сбор под руководством Александра Шовковского.

Также нет в списке футболистов полузащитника Владимира Шепелева. Тренерский штаб киевлян, по слухам, не рассчитывает на игрока во второй половине сезона.

Всего на медосмотр прибыли 30 футболистов.

  • Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко.
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Беловар, Тарас Михавко, Александр Тимчик, Даниил Ищенко, Богдан Слюбик.
  • Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко.
  • Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Владислав Герич.

Еще один потенциальный новичок "бело-синих" Име Окона присоединится к команде уже на сборах.

Уже завтра, 5 января, "Динамо" отправится в Турцию – там подопечные Шовковского проведут подготовку ко второй части сезона. На 10 января запланирован первый спарринг – против немецкого "Магдебурга". 12 января киевляне сыграют с румынским "Стяуа", 13 января – с "Видзевом", а 16 января – против ЦСКА 1948.

21 января подопечные Шовковского сыграют против "Галатасарая" в Стамбуле, а 30 января против РФШ в Гамбурге.

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Динамо (Киев) Владимир Шепелев Вячеслав Суркис Богдан Слюбик
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2025 в 13:25
Так з Шепелевим попрощалися ще 31 грудня
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2025 в 13:25
Так з Шепелевим попрощалися ще 31 грудня
Ответить
1
0

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